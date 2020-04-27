Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии превысило 500

В Северной Осетии за последние сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом: общее число инфицированных в республике достигло 549. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным на 26 апреля, число заразившихся составляло 401 человек — за сутки было выявлено 53 новых случая.

20 апреля перед зданием администрации Северной Осетии собрались жители с требованиями отменить режим всеобщей самоизоляции, введенный из-за коронавируса, и помочь гражданам, пострадавшим финансово в связи с распространением новой инфекции. В Кремле заявили, что митинг был незаконным и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки.

Позже в СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время митинга.

Как отметил главврач республиканской больницы Астан Митциев, собравшиеся возле администрации граждане «устроили мощный очаг разноса COVID-19». В региональном Роспотребнадзоре не исключили рост числа зараженных в результате прошедшего митинга.

По данным на 27 апреля, в России выявлено более 87 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — из них за последние сутки зарегистрировано более шести тысяч.

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