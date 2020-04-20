Глава Северной Осетии пообещал помочь пострадавшим из-за коронавируса

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообещал помочь всем жителям республики, которые пострадали из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщается на официальном портале региона.

Как отмечается, Битаров лично вышел к участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства во Владикавказе. После этого он также встретился с инициативной группой, сформированной из числа активистов, и выслушал все требования митингующих.

«Руководитель республики заверил, что малоимущим жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь. Для этого работают все профильные ведомства», — уточнили в пресс-службе администрации региона. При этом там подчеркнули, что большинство жителей Северной Осетии понимают всю серьезность ситуации и добросовестно соблюдают введенный режим.

К участникам несанкционированной акции также обратился архитектор и действующий депутат Собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев. В своем обращении, которое публикует Telegram-канал Mash, он призвал граждан не нарушать введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и предупредил, что любые массовые собрания могут привести к вспышке инфекции.

Депутат Госдумы Артур Таймазов, который также выходил к участникам акции, в свою очередь призвал митингующих подумать о своих старших родственниках, которые входят в группу риска по коронавирусу, передает ВГТРК «Алания». «Это действительно большая проблема, отнеситесь к ней серьезно. Мы должны потерпеть, прийти к общему мнению, сплотиться. Этого нам не хватает», — пояснил он.

По последним данным, в Северной Осетии с начала эпидемии зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусом. В рамках борьбы с распространением инфекции в республике до 30 апреля приостановлена работа заведений общественного питания, объектов розничной торговли и рынков (за некоторыми исключениями), салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бань, саун и ряда других объектов. Для населения введены нерабочие дни.

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