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Глава Северной Осетии заявил о начале обещанных выплат

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Вячеслав Битаров
Вячеслав Битаров
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил о начале обещанных единовременных выплат гражданам, потерявшим доход из-за коронавируса. Соответствующее видеообращение он сделал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, уже начались. «152 семьи уже получили денежную помощь, работают волонтеры, помощь оказывается пожилым людям. Мы будем продолжать работу по оказанию поддержки малоимущим гражданам», — сказал Битаров.

Он добавил, что при улучшении эпидемиологической ситуации ограничительные меры будут смягчаться.

Битаров после несанкционированного митинга во Владикавказе пообещал помочь всем жителям республики, которые пострадали из-за распространения коронавируса.

По данным оперативного штаба, в Северной Осетии на утро вторника число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось на 32 и достигло 209 человек. Два человека погибли, восемь выздоровели.

В рамках борьбы с распространением инфекции в республике до 30 апреля приостановлена работа заведений общественного питания, объектов розничной торговли и рынков (за некоторыми исключениями), салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бань, саун и ряда других объектов. Для населения введены нерабочие дни.

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