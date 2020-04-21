В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ

Индексы увеличения платы за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии 2020-го необходимо оставить на уровне 2019 года. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, направив соответствующее письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

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По задумке парламентария, заморозка уровня роста тарифов ЖКХ поможет предотвратить резкое увеличение финансовой нагрузки на граждан в период распространения коронавируса. Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента. Он предлагает ориентироваться на прошлогодний показатель.

«Прошу вас рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года», — говорится в документе.

Ранее в апреле в России отменили штрафы за просрочку коммунальных платежей. Начислять штрафы и пени, а также перекрывать доступ к ресурсам запрещено до конца 2020 года.

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