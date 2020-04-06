Россиянам рассказали об оплате услуг ЖКХ во время самоизоляции. Как заявили в пресс-службе Минстроя, обязанность вовремя платить за коммуналку сохраняется, передает «Интерфакс».

Отмена штрафов за просрочку по оплате ЖКУ коснется в основном тех граждан, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой, сообщили в ведомстве. По словам главы министерства Владимира Якушева, в случае трудностей при онлайн-платежах надо не ждать, а обратиться в управляющую компанию и заключить договор о рассрочке.

По словам министра, в период всеобщей самоизоляции на ресурсоснабжающие организации ложится дополнительная нагрузка, а от платежной дисциплины граждан зависит устойчивость всей отрасли.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому вводится запрет на начисление пеней за просрочку коммунальных платежей и взносов на капитальный ремонт до 1 января 2021 года.

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