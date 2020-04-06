В России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ

В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правительства России Михаила Мишустина.

Речь идет о таких услугах ЖКХ, как газ, электроэнергия, отопление, вода, канализация и вывоз мусора. Мера распространяется на всех россиян с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года.

Ранее москвичей в период с 1 апреля по 30 июня этого года освободили от обязательных взносов на капремонт. Данную инициативу распространили и на жителей Подмосковья. Также в столице отменили принудительное взыскание задолженности за ЖКУ с тех горожан, которые находятся на карантине.

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