Жителей Московского региона временно освободили от платы за капремонт

Москвичи в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года будут освобождены от обязательных взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города Сергея Собянина.
Данная мера принята в рамках борьбы с распространением коронавируса и поддержки горожан в период самоизоляции. «В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем», — говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что проведение ремонта создает дискомфорт для граждан, вынужденных круглосуточно находиться дома. «К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции», — подчеркивается в сообщении.
Жители Московской области также освобождаются от платы за капремонт на три месяца, до 30 июня, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Андрея Воробьева. «Может для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий — это весьма важный шаг», — привели в пресс-службе слова Воробьева.
30 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов России из-за коронавируса вступил в силу всеобщий режим изоляции, запрещающий гражданам покидать жилище без веских причин. Президент Владимир Путин одобрил действия властей субъектов, назвав их необходимыми.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения