Москвичи обвалили службу занятости из-за повышенного пособия по безработице

Москвичи завалили службу занятости заявками для получения повышенного пособия по безработице в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространениям инфекции в Telegram-канале.
По данным штаба, более 10 тысяч москвичей в первые сутки после указа мэра Сергея Собянина обратились в службу занятости. При этом сайт службы занятости за тот же период посетили 40 тысяч граждан.
«Московский рынок труда — один из самых благоприятных в стране. Но мы понимаем, что непростая ситуация с эпидемией может создать трудности с поиском работы, могут начаться сокращения персонала в компаниях из сервисных индустрий», —пояснила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Уточняется, что повышенное пособие по безработице смогут получить люди, отработавшие в 2020 году не менее 60 календарных дней. Компенсация будет выплачена с 1 апреля по 30 сентября.
Согласно распоряжению мэра, пособие по безработице в размере 19,5 тысячи рублей, обещанное всем людям, которые потеряют работу в Москве из-за ограничений по коронавирусу, получат только жители столицы. Выплаты начнутся автоматически, если гражданин уже состоит на бирже труда.
Режим всеобщей изоляции в столице был введен 29 марта и предварительно продлится до конца объявленной президентом России Владимиром Путиным нерабочей недели, 5 апреля. Дальнейшее решение будет принято исходя из эпидемиологической обстановки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения