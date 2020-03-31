Москвичи обвалили службу занятости из-за повышенного пособия по безработице

Москвичи завалили службу занятости заявками для получения повышенного пособия по безработице в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространениям инфекции в Telegram-канале.

По данным штаба, более 10 тысяч москвичей в первые сутки после указа мэра Сергея Собянина обратились в службу занятости. При этом сайт службы занятости за тот же период посетили 40 тысяч граждан.

«Московский рынок труда — один из самых благоприятных в стране. Но мы понимаем, что непростая ситуация с эпидемией может создать трудности с поиском работы, могут начаться сокращения персонала в компаниях из сервисных индустрий», —пояснила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уточняется, что повышенное пособие по безработице смогут получить люди, отработавшие в 2020 году не менее 60 календарных дней. Компенсация будет выплачена с 1 апреля по 30 сентября.

Согласно распоряжению мэра, пособие по безработице в размере 19,5 тысячи рублей, обещанное всем людям, которые потеряют работу в Москве из-за ограничений по коронавирусу, получат только жители столицы. Выплаты начнутся автоматически, если гражданин уже состоит на бирже труда.

Режим всеобщей изоляции в столице был введен 29 марта и предварительно продлится до конца объявленной президентом России Владимиром Путиным нерабочей недели, 5 апреля. Дальнейшее решение будет принято исходя из эпидемиологической обстановки.

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