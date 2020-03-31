Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab. Отмечается, что в систему внесут фотографии тех, кто лечится от коронавируса в легкой форме дома. Также внесут фото уже нарушивших карантин людей.

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Источник газеты отмечает, что оборудование уже закуплено, через несколько недель отслеживающую систему начнут использовать. Также сообщается, что медицинские маски не помешают распознавать лица, камеры способны определить лицо, даже если 40 процентов закрыто.

Также система будет использовать данные сотовых операторов. Так, можно будет отследить скопления людей в определенных местах, определять, кто входил в дома с инфицированными коронавирусом людьми. Отмечается, что для этого потребуются законодательные изменения.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в Москве режим всеобщей изоляции 29 марта. Режим начал действовать 30 марта, он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Он не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.

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