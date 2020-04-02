Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ. Сенаторы направили в правительство предложения по уменьшению коммунальной нагрузки на время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

По словам сенатора, данная мера поможет значительному числу граждан. Речь идет о том, что УК не будут начислять пени за неоплату или неполную оплату ЖКУ, взносов на капремонт и вывоз твердых бытовых отходов. Также нововведение коснется договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

Ранее член Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов заявил «Ленте.ру», что отмена платы за ЖКУ в связи с пандемией коронавируса — не лучшая идея, поскольку отрасль ЖКХ является одной из самых сложных и убыточных.

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