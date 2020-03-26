Названы лучшие меры российских властей по борьбе с коронавирусом

Центр политической конъюнктуры проанализировал деятельность глав регионов России на фоне распространения коронавируса и назвал лучшие меры российских властей по борьбе с инфекцией. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации в четверг, 26 марта.

Одной из наиболее эффективных практик стала забота об уязвимых группах населения, которая осуществляется мэром Москвы Сергеем Собяниным. Так, жители столицы старше 65 лет или имеющие хронические заболевания получат разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Ожидается, что таким образом им смогут компенсировать дополнительные расходы из-за вынужденной самоизоляции.

Также эксперты центра отметили деятельность главы Якутии Айсена Николаева, который наладил взаимодействие с местным бизнесом и договорился о том, чтобы компании inDriver и MYTONA выделили 45 миллионов рублей на закупку дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких для республиканских больниц. Кроме того, по инициативе Николаева жители республики смогли получить доступ к онлайн-трансляциям, фильмам и аудиокнигам либо полностью бесплатно, либо с большой скидкой.

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Другой лучшей практикой были признаны мероприятия по защите трудовых коллективов местных предприятий, реализованные губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В частности, он поручил руководителям 47 промышленных предприятий региона разрешить сотрудникам брать больничные или уходить на самоизоляцию в рамках профилактики распространения коронавируса. В первую очередь это касается тех, кто воспитывает нескольких детей. Кроме того, Махонин добился увольнения мэра Кунгура Сергея Гордеева, который отправился отдыхать в ОАЭ на фоне эпидемии.

Еще одним актуальным в сложившихся в стране условиях решением признали введение мер по поддержке малого и среднего бизнеса, которое инициировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Так, он предложил предоставить предпринимателям льготы на оплату услуг ЖКХ и призвал арендодателей по возможности снизить арендные ставки или полностью заморозить ежемесячные платежи на время распространения инфекции.

По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом, причем 182 из них были зафиксированы за минувшие сутки. Также известно, что два человека скончались в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке.

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