Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца

Президент России Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом. На встрече с представителями предпринимательского сообщества он допустил возможность того, что в стране пандемия коронавируса может закончиться раньше, чем через три месяца, передает РИА Новости.
Глава государства сослался на соответсвующее мнение коллеги. «Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет долгой», — объяснил он.
Также российский лидер прокомментировал принятые в стране меры по борьбе с инфекцией. По его словам, чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса ограничения, тем меньше они продлятся.
«Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это 100 процентов, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему», — выразил уверенность Путин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля к худшему сценарию развития коронавируса. При этом он отметил, что рассуждения о возможности введения в стране режима ЧС считает неуместными.
В России за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека. В общей сложности в стране находятся 840 инфицированных SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 9 человек. Двое скончались в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения