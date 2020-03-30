Раскрыто влияние коронавируса на российский рынок жилья

Российский рынок жилья меняется под влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса. На нем уже сформировался ряд новых трендов, говорится в сообщении инвестиционной компании Garnet, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Первый тренд, который отмечается повсеместно, — рост интереса к недвижимости. «Во многом это объясняется тем, что люди, хранившие деньги в рублях, пытаются их спасти, покупая квадратные метры. В рамках этой же тенденции отмечаем и повышение спроса на инвестиционную недвижимость. Так, с начала года количество заявок выросло на 60-70 процентов», — раскрывают статистику эксперты.
Второй тренд — увеличение числа запросов на предоставление ипотечных каникул. Третий, заметный уже сейчас, — повышенный покупательский интерес к дистанционным сделкам. «Если на первичном рынке жилья такие сделки уже являются нормой, то для вторичного рынка подобные запросы покупателей в новинку», — подчеркивают в Garnet. Еще одним трендом стал резкий рост спроса на аренду загородной недвижимости.
Ранее в марте стало известно, что россиянам из-за коронавируса задумали субсидировать ипотеку. Такая мера предусмотрена антикризисной программой, нацеленной на поддержку строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях пандемии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения