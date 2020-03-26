Американцы массово начали строить бункеры из-за коронавируса

Американцы массово начали строить бункеры на фоне распространения коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили представители рынка средств для выживания и самообороны.
Основатель компании Rising S Company Клайд Скотт рассказал, что с ухудшением ситуации с коронавирусом люди начали все больше задумываться о строительстве укрытий. Он назвал нынешний всплеск интереса на бункеры беспрецедентным. «Никогда раньше мы не видели роста продаж укрытий из-за медицинских причин. Обычно наши продажи зависят от политических действий, которые могут вести к ущемлению свобод или возникновению гражданских и социальных волнений», — добавил Скотт.
Самый недорогой однокомнатный бункер, который производит Rising S Company, стоит 39,5 тысячи долларов (почти 3,1 миллиона рублей). Самый большой вариант с сауной, комнатой для растений, бассейном, бильярдной и гаражом на несколько автомобилей обойдется покупателю в 8 миллионов долларов (более 627 миллионов рублей).
Повышенный спрос на укрытия заметил и представитель компании US Safe Room Дэвид Дэвис. «Гарантия безопасности, готовность — надежнее, чем "страховка", которая является помощью лишь после того, как вы уже понесли потери. Наше решение — прежде всего не допустить этой потери», — сказал он.
Дэвис отметил, что строительство бункера — необходимая мера предосторожности для обеспечения безопасности семьи, и все больше американцев понимают это.
Ранее в марте сообщалось о небывалом спросе на элитную недвижимость на фоне пандемии коронавируса. Эксперты утверждали, что богачи готовы тратить большие деньги, лишь бы оказаться подальше от эпицентров распространения вируса. В качестве убежища они чаще всего выбирают шотландские замки, особняки с бункерами или же необитаемые острова Карибского архипелага. Чтобы добраться до мест изоляции, состоятельные люди берут в аренду частные самолеты и яхты, что заметно по возросшему количеству сделок.
По данным проекта университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусом превысило 468 тысяч, погибли более 800 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения