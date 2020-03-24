Богачи сбежали от коронавируса на личные острова и в бункеры. Риелторы зафиксировали небывалый спрос на элитную недвижимость на фоне пандемии. Об этом сообщает британский портал недвижимости Homes&Properties.

Миллиардеры не изменяют своим привычкам, когда речь идет о самоизоляции. По словам Пенни Мосгроув, главного исполнительного директора международного агенства элитной недвижимости Quintessentially Estates, в связи с коронавирусом количество новых заказов на покупку и аренду жилья класса люкс заметно увеличилось. Состоятельные люди готовы тратить большие деньги, лишь бы оказаться подальше от эпицентров распространения вируса. В качестве убежища они чаще всего выбирают шотландские замки, особняки с бункерами или же необитаемые острова Карибского архипелага. Чтобы добраться до мест изоляции, олигархи берут в аренду частные самолеты и яхты, что заметно по возросшему количеству сделок.

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Пандемия коронавирусной инфекции существенно изменила запросы клиентов и набор услуг, осуществляемых агентством. В качестве примера Пенни Мосгроув рассказала, как один из них оставил заявку на дом с большим спа-салоном для своей жены, чтобы та могла проходить все косметические процедуры, не выходя за пределы особняка. Другой заказчик решил приобрести у агентства новую квартиру после того, как вернулся из заграничной поездки. По приезду он успел побывать в своем особняке стоимостью 35 миллионов фунтов стерлингов (3,2 миллиарда рублей). Испугавшись, что дом уже инфицирован, он решил срочным образом поменять место жительства.

Небывалый ажиотаж возник и вокруг частных островов. Один из клиентов Quintessentially Estates заинтересовался островом

Иль-де-Кайе, что находится в четырех милях от побережья Гренады и уже собрался осмотреть его на своем частном самолете. Сотрудники агентства отмечают, что выбор островов для продажи огромен.

Коронавирус сократил список людей, готовых позволить себе такой способ самоизоляции. По данным журнала Forbes, миллиардеры понесли огромные убытки на фоне паники на фондовых рынках, спровоцированной пандемией. Больше всего потерял основатель Amazon Джефф Безос. Всего за неделю его состояние сократилось на 14 миллиардов долларов (около 1100 миллиардов рублей).

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Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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