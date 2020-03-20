Названы лучшие способы защиты дома от коронавируса

Стали известны лучшие способы защиты своего дома от коронавируса. Ежедневная газета The New York Times опубликовала руководство по уборке, которая способна обезопасить квартиру от распространения вирусов и занимает всего несколько минут.

Журналисты издания обратились к экспертам, которые дали ряд ценных рекомендаций. Чтобы уборка была быстрой и эффективной, специалисты посоветовали сконцентрировать внимание на самых «опасных» поверхностях, иначе говоря, предметах, до которых мы чаще всего дотрагиваемся. К ним относятся холодильник, микроволновка, столы, стулья, ручки дверей и шкафов. По ним нужно пройтись салфеткой со специализированным противомикробным средством. В случае, если его нет в доме, эксперты предлагают использовать воду с мыльным раствором. Уборку рекомендуется делать в перчатках, которые также следует продезинфицировать.

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Особое внимание стоит уделить наведению порядка в санузле. В первую очередь эксперты советуют обеззаразить краны и кнопки спуска унитаза. Подобную процедуру необходимо проводить ежедневно. В начале и в конце уборки нужно мыть руки с использованием антибактериального средства, а также не забыть обработать им сами перчатки. В статье уточнили, что перчатки для уборки ванной комнаты и кухни должны быть отдельными.

Роспотребнадзор выпустил похожее руководство, информирующее о правилах нахождения на карантине. Ведомство напомнило, что во время изоляции нельзя никуда выходить. Также в организации посоветовали находиться в отдельной комнате, избегая контактов с членами своей семьи. Эксперты предложили поддерживать связь с близкими по телефону или интернету.

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Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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