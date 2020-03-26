Коронавирус ударил по бизнес-центрам в Москве

До 50 процентов может вырасти вакантность московских офисов из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении компании Point Estate, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, пандемия вкупе с резким падением курса рубля ударили по заполняемости бизнес-центров, приведя к тому, что сделки и по аренде, и по продаже офисной недвижимости в столице практически прекратились. Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы вакантных офисных площадей в столице станет больше, так как компании будут отказываться от части помещений.

«Доля пустующих офисов может вырасти с 15 до 40-50 процентов. Часть собственников выведет на рынок стрессовые активы, чтобы поскорее продать их и покрыть свои убытки. Возможно, произойдет новая волна децентрализации рынка», — предрекают в Point Estate.

Материалы по теме Вирус не помеха Как столичные предприятия адаптировались в условиях распространения коронавирусной инфекции

Аналитики подчеркивают, что на офисном рынке Москвы сказался не столько обвал курса рубля, сколько коронавирус, ставший реальной проблемой. «Введение карантина нанесло серьезный удар по офисному рынку, при этом негативное влияние будет только усиливаться, если изоляция продолжится, — предупреждают они. — Многие компании не смогут выполнять финансовые обязательства, так как их финансовый поток будет полностью парализован, и станут добиваться арендных каникул на время пандемии». Однако если карантин закончится к маю или даже раньше, арендаторам придется выплатить все долги по аренде, и проблема будет исчерпана. В этом случае ущерб для рынка офисов будет минимальным, предполагают эксперты.

Ранее в марте российские исследователи выяснили, что сотрудники, работающие из дома, по сравнению с коллегами в офисе в среднем лучше вовлечены в процесс — они предпринимают на 23 процента больше действий, связанных с рабочими обязанностями. Лидеры по продуктивности вне офисов — программисты, дизайнеры и маркетологи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru