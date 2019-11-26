Москве предрекли долгий дефицит офисов

Дефицит офисных площадей будет наблюдаться в Москве до 2022 года. Об этом заявил журналистам глава департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Knight Frank Константин Лосюков, передает РИА Новости.

По итогам 2019-го в столице будет введено в эксплуатацию чуть более 400 тысяч квадратных метров офисов классов А и В — в три раза больше, чем в 2018-м, отметил эксперт. Но и объем чистого поглощения офисных площадей достигнет 675 тысяч «квадратов» (плюс 11 процентов к показателю 2018-го).

Материалы по теме Мест нет Как гибкие офисы изменят жизнь и работу россиян

«Доля вакантных площадей в офисном сегменте падает, в классах А и В она сократилась в 2019 году примерно на два процентных пункта, до 12 и 9 процентов соответственно, — указал Лосюков. — Сейчас на рынке офисов люди переходят на предварительные договоры аренды, поскольку найти свободное помещение все сложнее».

Ранее в ноябре стало известно, что за последний год стоимость покупки квадратного метра офисов в России увеличилась на 24 процента, ставка аренды офисной недвижимости выросла на 41 процент. В Москве «квадрат» такой недвижимости обходится в среднем почти в 203 тысячи рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru