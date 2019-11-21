Назван быстро дорожающий в России вид недвижимости

За год к ноябрю 2019-го стоимость покупки квадратного метра офиса в России увеличилась на 24 процента, ставка аренды офисной недвижимости выросла на 41 процент. Об этом говорится в материалах «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, в минувшем октябре средняя стоимость «квадрата» офисной недвижимости в стране при продаже составила 60 тысяч рублей. За год офисы подорожали в 18 из 25 рассматриваемых регионов, наиболее заметно цены выросли в Омской и Ленинградской областях — на 29 и 25 процентов соответственно.

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Самые доступные офисы предлагаются в Приморском крае — 26,3 тысячи рублей за квадратный метр, в Волгоградской области (30 тысяч рублей за метр) и в Омской (в среднем 34,2 тысячи рублей за метр). Самые дорогие — в Москве и Санкт-Петербурге (202,8 тысячи и 105,2 тысячи рублей за «квадрат» соответственно).

Средняя стоимость аренды квадратного метра офисов по стране в среднем к ноябрю этого года достигла 850 рублей в месяц. Дешевле всего снять помещение для бизнеса в Волгоградской, Омской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областях, где ставка составляет 450 рублей за «квадрат» в месяц. Самая недоступная офисная аренда — также в Москве и Санкт-Петербурге (1,5 тысячи рублей и 890 рублей за метр в месяц).

Ранее сообщалось, что за год к октябрю 2019-го вторичное жилье в целом по России подорожало на 9,9 процента. Наиболее выраженной динамика оказалась в Казани: «вторичка» здесь прибавила в цене почти 15 процентов.

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