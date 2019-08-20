«Тинькофф» сорвал рекордную сделку по недвижимости в Москве

Переезд штаб-квартиры группы «Тинькофф» в строящийся в Москве бизнес-центр «Акватория» не состоится. Компания рассматривает более привлекательные варианты размещения, говорится в ее отчете о финансовых результатах за полугодие.

Пока «Тинькоффу» поступают новые предложения от риелторов; ожидается, что решение о новой штаб-квартире будет принято в ближайшие месяцы, сообщил председатель правления Тинькофф-банка Оливер Хьюз, пишет «Интерфакс».

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Он добавил, что не исключается работа группы на два офиса — уже имеющийся на Водном стадионе и еще один. В таком формате работа может продолжаться в течение трех-четырех лет, однако в компании рассчитывают закрыть вопрос к 2022 году, сказал Хьюз.

Группа «Тинькофф» и застройщик Wainbridge подписали соглашение об аренде части БЦ «Акватория» на Ленинградском шоссе в июне 2019 года. Тогда cообщалось, что сделка может стать крупнейшей на рынке офисной недвижимости Москвы за последние два года. Если бы она состоялась, штаб-квартира группы заняла бы 68 тысяч квадратных метров, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью в три тысячи квадратных метров.

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