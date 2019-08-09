Домогавшийся Анджелины Джоли продюсер попался на распродаже элитного жилья

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в изнасиловании и домогательствах, начал распродавать принадлежавшую ему недвижимость примерно за шесть месяцев до того, как в СМИ появились публикации о его злодеяниях. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, в период с октября 2017-го по апрель 2018-го Вайнштейн избавился от шести домов совокупной стоимостью около 55,9 миллиона долларов, при этом некоторые объекты были выведены на рынок еще весной 2017-го. Еще один дом продюсера выставлен на продажу в настоящее время. Также в апреле 2019-го был продан офис, принадлежавший Вайнштейну и его брату Роберту.

Лесли Коэн, одна из покупательниц недвижимости продюсера, рассказала журналистам, что закрыла сделку всего за три дня до того, как в газете New York Times появилась первая скандальная публикация о Вайнштейне. Она отметила, что была очень разочарована и почувствовала себя обманутой — ни один из риелторов, участвовавших в сделке, не сообщил о том, что Вайнштейн имел проблемы юридического характера.

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The Wall Street Journal отмечает, что в целом Вайнштейн за последние годы заработал на перепродаже недвижимости около 22,8 миллиона долларов: дома он реализовал с наценкой в 17,8 миллиона долларов, а офис — в пять миллионов. Один из риелторов, работающих на нью-йоркском рынке недвижимости, заявил изданию, что столь масштабная распродажа объектов, принадлежащих одному собственнику, — крайне редкое явление. «В моей практике таких случаев не было», — отметил специалист.

Представитель Вайнштейна в свою очередь сообщил, что действия продюсера обусловлены желанием упростить раздел имущества при разводе и необходимостью оплачивать расходы на адвокатов.

О домогательствах и изнасилованиях со стороны Вайнштейна с октября 2017-го заявили более 70 женщин, среди них актрисы Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли и Сальма Хайек. 25 мая 2018-го Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Первое судебное заседание по делу продюсера назначено на 9 сентября текущего года.

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