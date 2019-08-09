Дом
 
Последние новости
Появились сообщения об облучении пострадавших при взрыве на полигоне ВМФ
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Европейско-российские испытания ExoMars-2020 провалились
Китай обострил валютную войну с США
Назван источник появления в сети заявления об отставке Богдана
Мужчина отправился по грибы и стал жертвой голодного тигра
Сотрудник круизного лайнера оригинально попрощался с опоздавшими туристами
Звезда реалити-шоу прогулялась по станции в «голом» наряде
Звезда «Криминального чтива» устыдилась белого цвета кожи и заинтересовала ФБР
Новости партнеров

Домогавшийся Анджелины Джоли продюсер попался на распродаже элитного жилья

Перейти в «Мою Ленту»

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в изнасиловании и домогательствах, начал распродавать принадлежавшую ему недвижимость примерно за шесть месяцев до того, как в СМИ появились публикации о его злодеяниях. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, в период с октября 2017-го по апрель 2018-го Вайнштейн избавился от шести домов совокупной стоимостью около 55,9 миллиона долларов, при этом некоторые объекты были выведены на рынок еще весной 2017-го. Еще один дом продюсера выставлен на продажу в настоящее время. Также в апреле 2019-го был продан офис, принадлежавший Вайнштейну и его брату Роберту.

Лесли Коэн, одна из покупательниц недвижимости продюсера, рассказала журналистам, что закрыла сделку всего за три дня до того, как в газете New York Times появилась первая скандальная публикация о Вайнштейне. Она отметила, что была очень разочарована и почувствовала себя обманутой — ни один из риелторов, участвовавших в сделке, не сообщил о том, что Вайнштейн имел проблемы юридического характера.

The Wall Street Journal отмечает, что в целом Вайнштейн за последние годы заработал на перепродаже недвижимости около 22,8 миллиона долларов: дома он реализовал с наценкой в 17,8 миллиона долларов, а офис — в пять миллионов. Один из риелторов, работающих на нью-йоркском рынке недвижимости, заявил изданию, что столь масштабная распродажа объектов, принадлежащих одному собственнику, — крайне редкое явление. «В моей практике таких случаев не было», — отметил специалист.

Представитель Вайнштейна в свою очередь сообщил, что действия продюсера обусловлены желанием упростить раздел имущества при разводе и необходимостью оплачивать расходы на адвокатов.

О домогательствах и изнасилованиях со стороны Вайнштейна с октября 2017-го заявили более 70 женщин, среди них актрисы Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли и Сальма Хайек. 25 мая 2018-го Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Первое судебное заседание по делу продюсера назначено на 9 сентября текущего года.

***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Harvey Weinstein Started Selling His Real Estate About Six Months Before His Downfall
Звезда фильмов о Бонде встала на защиту Вайнштейна и Спейси
Адвокат отказался защищать Вайнштейна
Мадонна прокомментировала слухи о флирте c Вайнштейном и свидании с Трампом
Вайнштейн решил откупиться от жертв за 30 миллионов долларов
Другие материалы рубрики
Дом00:03Сегодня

Горящая земля

Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
11:19Сегодня

Лолита рассказала о минусах жилья в Болгарии

08:39Сегодня

В России подскочили цены на доступное жилье

06:48Сегодня

Неизвестные выставили на продажу тысячи сверхдорогих квартир в Москве

Дом00:03 6 августа

Нескорая помощь

Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
05:48Сегодня

Российские чиновники решили потратить миллион на мытье мраморных полов

23:49 8 августа

Элитное жилье в Москве стали чаще брать в ипотеку

21:01 8 августа

Жилье россиянки превратилось в смертельную ловушку для птиц

Дом00:08 4 августа

Живых надо бояться

Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
19:56 8 августа

«Бесполезные» тарифы ЖКХ решили утвердить

19:07 8 августа

В Дании начали выдавать бесплатную ипотеку

17:27 8 августа

Россияне начнут платить за ЖКХ по-новому

Россия
Россияне стали недоверчивее
«Продали корову — купили автомат»
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
Появились сообщения об облучении пострадавших при взрыве на полигоне ВМФ
Вторая и последняя
Двадцать лет назад началась вторая чеченская война
В России раскритиковали появление южных Курил на карте Олимпиады-2020 в Японии
Неизвестная история ВДНХ
Рейвы, свинарки и Гагарин: забытые моменты главной выставки СССР
Россиянин украл унитаз из кафе и уронил его по пути домой
Все материалы
Мир
Россия предприняла демарш из-за призыва США к протестам
Индустрия несвободы
Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
ФБР захотело тайно следить за пользователями соцсетей
«Они не хотят жить в боли»
 
Президент США рассказал о своем страхе
Армия белых халатов
Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
Россия оценила действия сторонников Атамбаева
Все материалы
Бывший СССР
В Крыму подняли украинский флаг
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
Плохая погода лишила сотни украинских городов электричества
Пока все дома
Спецназ дважды штурмовал резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева: как это было
Кличко пожаловался на мэрский электрический стул
В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева
В результате столкновений со спецназом есть погибшие и раненые
Атамбаеву предъявили обвинения
Все материалы
Экономика
Назван мощный козырь Китая в торговой войне
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
Россиян захотели оставить без дешевых лекарств
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
США снова ударили по Huawei в торговой войне
Потому и не кусают
По всей планете массово гибнут пчелы. Под угрозой — все сельское хозяйство России
Экономике США предрекли невеселое будущее
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин попытался убить коллегу в офисе и попал на видео
Михаил КругКруг замкнулся
Убийство Михаила Круга раскрыли спустя 17 лет. В нем сознался член самой жестокой ОПГ 90-х
Байкеры-грабители отобрали у москвича рюкзак с миллионами рублей
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ устроила обыски в региональном управлении МВД
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Преступление не могли раскрыть 17 лет. Теперь в этом деле появились зацепки
Российского полицейского нашли мертвым на рабочем месте
Все материалы
Наука и техника
По-быстрому
США спешно создают идеальную гиперзвуковую ракету и пытаются победить Россию
Европейско-российские испытания ExoMars-2020 провалились
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Погибшие, раненые и причины: все, что известно о ЧП во время испытаний новых ракет
В районе взрыва в Белом море заметили сборщик радиоактивных отходов
Польским солдатам армии Андерса, прибывшим в Палестину из СССР через Иран, выдают тропическую форму. Май 1942 года.Заново родились
Они чудом выжили в сталинских лагерях и отправились воевать с Гитлером
Пользу красного вина опровергли
«Вали нацистскую сволочь!»
Две сестры против армии расистов-отморозков. Обзор Wolfenstein: Youngblood
Все материалы
Спорт
Лучший российский биатлонист оказался под угрозой недопуска к соревнованиям
Премьерная лихорадка
Главные интриги сезона АПЛ: кто поборется за победу и путевки в Лигу чемпионов
«Барселона» захотела помешать Неймару перейти в «Реал»
Они возвращаются
«Норвич Сити», «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла» — все о новичках АПЛ
Роберто Карлос повторил «нарушивший законы физики» гол
Виктор Чукарин«Этого человека невозможно победить»
Советский гимнаст прошел 17 концлагерей. А потом выиграл две Олимпиады
Ученица Тутберидзе рассказала о главных уроках тренера
Все материалы
Культура
Звезда «Криминального чтива» устыдилась белого цвета кожи и заинтересовала ФБР
Голые и смешные
Каменные гениталии, неравные браки и измены: главные книги недели
В Москве хулиган перерисовал картину стоимостью в миллионы рублей
Carl Stone и Akai Hirume«Мне не постичь истину»
Гений авангардной музыки оставался в тени 30 лет. Теперь его слушает весь мир
Рики Мартин впервые показал их с мужем ребенка
«Я легко мог оказаться на обочине»
Тарантино о своем месте в Голливуде, о детстве и финале карьеры
Актер из «Друзей» превратился в затворника
Все материалы
Интернет и СМИ
Найден способ взломать телефон через сообщение
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Секреты пользователей сети тайно хранились в Google
«Оргазм для ушей»
 
Странная реклама с брошенной беременной женщиной ввергла зрителей в уныние
Сильные и зависимые
Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
Найдена худшая анкета в Tinder
Все материалы
Ценности
Знаменитую диету Бейонсе признали опасной для здоровья
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
Женщина попыталась покрасить волосы дома и угодила в больницу
Застывшее кино
Знаменитые женщины снялись для культового календаря Pirelli. И взяли власть над мужчинами
Эмили Ратаковски снялась в белье с небритыми подмышками и прослыла лицемеркой
Все материалы
Путешествия
Раскрыты самые дешевые билеты на море
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Сотрудник круизного лайнера оригинально попрощался с опоздавшими туристами
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
Названа российская авиакомпания с самыми вежливыми стюардессами
Партнерский материал
Далеко залетели
Россияне открывают для себя новые направления. Что в тренде?
Крымскими фотографами-драчунами заинтересовалась полиция
Все материалы
Из жизни
Мужчина отправился по грибы и стал жертвой голодного тигра
Крис Дэнси«Я — дедушка-киборг»
Этот человек научился полностью контролировать свое тело. Как изменилась его жизнь?
Найден щенок лабрадора с шестью лапами
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Раскрыты новые подробности о послании из прошлого на русском языке
«Если бы мужчины могли рожать, они бы гордились собой»
Этот ирландец был простым работягой, но бросил все и выбрал женскую профессию
Мужчина вслепую выиграл десятки тысяч долларов
Все материалы
Исследуем потайные уголки Эстонии на Nissan Qashqai
Затопленная тюрьма, заброшенная ракетная база и самые древние болота Прибалтики
Пикапы, которые не возят картошку
Двухмоторный Ford Raptor, дрифтовый Mitsu, заниженная Toyota и другие грузовички
Забытые концепты: Oldsmobile Profile
Концепт-кар угасающей марки предвосхитил тренды автомобилестроения XXI века
25 автомобилей-бестселлеров России
Составлен список самых продаваемых моделей июля 2019 года
«Путинский» лимузин впервые попал в ДТП
Toyota привезет в Россию несколько моделей линейки GR-Sport
Aston Martin сделал спецверсию DBS для самого дорогого магазина в мире
Все материалы
Дом
Домогавшийся Анджелины Джоли продюсер попался на распродаже элитного жилья
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Лолита рассказала о минусах жилья в Болгарии
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
В России подскочили цены на доступное жилье
Живых надо бояться
Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
Неизвестные выставили на продажу тысячи сверхдорогих квартир в Москве
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В российской больнице появилось оборудование для реабилитации после инсульта
Россияне убрали мусор с пляжа бухты в Находке
Для российских учителей разработают специальные мессенджеры
Российский губернатор потребовал от чиновников результатов
Все материалы