Адвокат отказался защищать Вайнштейна

Адвокат Хосе Баез отказался вести дело в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в изнасиловании и домогательствах. Об этом сообщает CNN в среду, 19 июня.

«Господин Вайнштейн ведет себя так, что его эффективная защита становится неоправданно тяжелой. Он также настаивает на действиях, по поводу которых у нас есть принципиальные разногласия», — заявил Баез. Он добавил, что его клиент намеренно игнорирует соглашение об оплате и дает понять, что это будет продолжаться и дальше.

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Кроме того, отмечается, что доверительные отношения между кинематографистом и его защитником были нарушены, когда продюсер нанял еще одного адвоката. Представитель Вайнштейна не стал комментировать сложившуюся ситуацию.

Баез оказался не первым адвокатом, отказавшимся работать над делом кинематографиста. В январе из-за разногласий его отказался защищать Бен Брафман. Ранее от дела отказались Памела Макки и Дункан Левин.

В мае Вайнштейн предложил выплатить своим жертвам и кредиторам 44 миллиона долларов. Стало известно, что он готов предложить потерпевшим 30 миллионов долларов, в то время как оставшиеся 14 миллионов в качестве судебных издержек будут направлены его партнерам и подчиненным.

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