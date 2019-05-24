Вайнштейн решил откупиться от жертв за 30 миллионов долларов

Голливудский продюсер Харви Вайштейн, обвиняемый в изнасиловании и домогательствах, решил выплатить своим жертвам и кредиторам 44 миллиона долларов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Участвовавшие в обсуждении этого вопроса адвокаты рассказали, что предварительная сделка уже заключена. Кинематографист готов предложить потерпевшим женщинам 30 миллионов долларов, в то время как оставшиеся 14 миллионов в качестве судебных издержек будут направлены его партнерам и подчиненным.

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Как передает The New York Times, предложенная сумма в два раза меньше той, которая обсуждалась в прошлом году между группой инвесторов, заинтересованных в покупке активов компании Ванштейна, и бывшим гепрокурором Нью-Йорка Эриком Трэддом Шнейдерманом.

11 октября 2018 прокуратура сняла одно из трех обвинений в сексуальном насилии, предъявленных Вайнштейну.

Месяцем позднее адвокат Элизабет Феган заявила, что число пострадавших от домогательств голливудского продюсера может достигать тысячи. Феган ведет групповой иск против Вайнштейна от лица потерпевших. По ее словам, на домогательства пожаловались как минимум 150 женщин.

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