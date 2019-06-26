Звезда фильмов о Бонде встала на защиту Вайнштейна и Спейси

Британская актриса Джуди Денч поддержала обвиненных в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси. Об этом сообщает The Guardian.

Звезда фильмов о Джеймсе Бонде отметила, что осуждает поведение коллег, однако ее беспокоит, что из-за скандалов их работа будет забыта. Она назвала происходящее агонией и поинтересовалась, собираются ли люди перестать смотреть фильмы, производством которых занимался Вайнштейн.

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«Вы не можете отказать кому-то в наличии таланта. С таким же успехом вы можете никогда не смотреть на картины Караваджо», — сказала Денч, подразумевая, что художника обвиняли в убийстве.

Актриса также отметила, что своим успехом во многом обязана Вайнштейну, а Спейси поддержал ее после смерти мужа Майкла Уильямса в 2001 году. При этом Денч одна из первых публично осудила действия голливудского продюсера, признавшись, что ее ужаснули новости о Вайнштейне.

25 мая 2018 года Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера.

Осенью 2017 года Спейси обвинили в домогательствах и изнасилованиях не менее 15 человек, в том числе девять коллег по «Карточному домику» и актер Энтони Рэпп, которому на момент случившегося было 14 лет.

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