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Расходы на недвижимость обвалились

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Во втором квартале 2019-го объем инвестиционных сделок на мировом рынке коммерческой недвижимости уменьшился на 9 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2018-го, составив 174 миллиарда долларов, следует из материалов консалтинговой компании JLL, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

За полгода инвесторы потратили на объекты в разных странах мира 341 миллиард, подсчитали аналитики, — также на 9 процентов меньше, чем в январе-июне 2018-го. Основной причиной сокращения объема глобальных сделок стало снижение инвестиционной активности в Северной и Южной Америке — на 8 процентов в годовом исчислении — и в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA, -19 процентов), подчеркивают в JLL.

Среди городов по уровню инвестиционной активности в первом полугодии лидировал Нью-Йорк, в недвижимость которого вложили 14,4 миллиарда долларов. Помимо него в пятерку крупнейших инвестиционных рынков вошли три азиатских города: Токио, Шанхай и Сеул. Париж оказался на третьем месте списка — благодаря интересу иностранных инвесторов к офисной недвижимости в городе.

«Москва по итогам первого полугодия 2019-го поднялась на 71 место с результатом 1,2 миллиарда долларов (с 89 позиции при 734 миллионах долларов инвестиций годом ранее), — отмечают аналитики. — Планомерное снижение ключевой ставки Центробанком приведет к уменьшению стоимости финансирования в ближайшем будущем, что повысит привлекательность инвестирования в недвижимость России и в первую очередь Москвы». Эксперты ждут 30-процентного роста объема сделок в российской столице в 2019 году.

В 2018-м объем инвестиционных сделок на мировом рынке коммерческой недвижимости достиг максимального уровня за десятилетие — 733 миллиардов долларов, увеличившись за год на четыре процента. Наибольшую долю средств — 36,4 миллиарда долларов — инвесторы тогда потратили на разнообразные объекты в Лондоне.

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