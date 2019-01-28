Глобальные вложения в недвижимость достигли рекордного уровня

Объем инвестиционных сделок на мировом рынке коммерческой недвижимости в 2018 году достиг максимального уровня за десятилетие — 733 миллиардов долларов, увеличившись за год на четыре процента. Об этом свидетельствуют материалы консалтинговой компании JLL, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, наибольшую долю средств — 36,4 миллиарда долларов — инвесторы потратили на разнообразные объекты в Лондоне. На втором месте рейтинга самых популярных инвестиционных направлений — Нью-Йорк с 31,4 миллиарда, на третьем — Париж (27,2 миллиарда долларов).

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«Доминирующее положение на инвестиционном рынке продолжают занимать крупнейшие города мира, характеризующиеся высокой концентрацией капитала, компаний и высококвалифицированных специалистов, — отмечают в JLL. — 30 процентов глобальных сделок проходят всего в 12 городах: Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Сеуле, Гонконге, Токио, Шанхае, Вашингтоне, Сиднее, Сингапуре, Торонто и Мюнхене».

В целом, утверждают эксперты, привлекательность недвижимости в качестве актива для инвестиций в 2018-м продолжала расти. При этом в 2019-м темп инвестиционной активности может несколько замедлиться — на 5-10 процентов, прогнозируют в JLL.

Осенью 2018-го стало известно, что петербургская недвижимость постепенно становится более привлекательной для инвесторов, чем московская. Но в официальную столицу они по-прежнему вкладывают наибольшую долю средств.

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