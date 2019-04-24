Россия стала второй в Европе по объему торговых строек

Турция стала лидером рейтинга стран Европы по объему строительства торговых центров в 2018-м. Второе место у России. Список предоставлен редакции «Ленты.ру» компанией Cushman & Wakefield.

По подсчетам аналитиков, в России в прошлом году было введено 483 тысячи квадратных метров новых магазинов разного формата. В Турции этот показатель составил 525 тысяч «квадратов». В Польше, оказавшейся на третьей строчке рейтинга, за год построили 300 квадратных метров торговой недвижимости.

Оставшиеся места в топ-10 заняли (в порядке убывания объемов торгового строительства): Франция, Финляндия, Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды, Италия.

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«Мы не рассчитываем на дальнейший рост объемов строительства торговых центров в привычном понимании. Вместо этого мы ожидаем роста количества проектов по редевелопменту и реконцепции», — отмечают эксперты. По прогнозам Cushman & Wakefield, девелоперы торговых комплексов в ближайшем будущем будут развивать новые форматы — загородные торгово-развлекательные центры и гибридные объекты, включающие офисы, отели и жилье.

Ранее в апреле сообщалось, что за январь — март 2019-го доля свободных площадей в торговых центрах Москвы опустилась до четырех процентов — это самый низкий уровень с середины 2014-го. Уменьшение числа незанятых помещений обусловлено низкими объемами ввода коммерческой недвижимости в 2017-2018 годах.

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