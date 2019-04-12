Доля пустующих магазинов в Москве снизилась до пятилетнего минимума

За первые три месяца 2019 года доля свободных площадей в торговых центрах российской столицы опустилась до четырех процентов — это самый низкий уровень с середины 2014-го, говорится в сообщении международной консалтинговой компании JLL, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уменьшение числа незанятых помещений обусловлено низкими объемами ввода коммерческой недвижимости в 2017-2018 годах, поясняют аналитики: за этот период в Москве открыли восемь торговых центров — в два раза меньше, чем в 2015-2016-м.

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«Более трети столичных торговых центров сократили объем незанятых площадей за последний год, — указывают в JLL. — При этом на рынке есть ряд объектов, в которых фиксируется значительно более высокий уровень вакантности — порядка 20-50 процентов, что объясняется недостатками в их расположении и доступности, концепции, составе ключевых арендаторов».

В 2019-м в столице заявлены к вводу 320 тысяч квадратных метров торговой недвижимости, отмечается в сообщении. С учетом ввода всех заявленных проектов ожидается рост доли свободных площадей до пяти процентов к концу текущего года.

Ранее в апреле были названы «торговые короли» Москвы — компании с самыми большими портфелями торговой недвижимости. Первое место списка заняла «Киевская площадь», управляющая комплексом «Европейский». Второе досталось Crocus Group, контролирующей сеть торговых центров Vegas, третье — Ingka Centres (сеть «МЕГА»).

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