Замаскированную под дерево гостиницу снесли в Москве

На территории Новомосковского округа ликвидирован самовольно возведенный отель. Незаконную постройку в виде дерева снесли по поручению сотрудников Госинспекции по недвижимости. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в среду, 27 марта.
Необычный отель располагался в поселении Московском, между поселком Ульяновского лесопарка, садовыми товариществами «Маяк», «Верхнее Акатово» и огородным товариществом «Акатовское поле», уточняется в сообщении. Его построили без разрешительной документации.
На участке, где функционировала гостиница, предполагалось только осуществление рекреационной деятельности. Земля под строительство гостиницы не предоставлялась. Самострой ликвидирован, земельный участок освобожден.
Гостиницы на деревьях есть практически в каждой стране мира. В 2017-м самым популярным у туристов отелем, находящимся в лесу, был признан Silky Oaks Lodge. Здания гостиницы расположены на колоннах среди деревьев в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии, в них оборудовано 40 номеров.