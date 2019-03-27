Замаскированную под дерево гостиницу снесли в Москве

На территории Новомосковского округа ликвидирован самовольно возведенный отель. Незаконную постройку в виде дерева снесли по поручению сотрудников Госинспекции по недвижимости. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в среду, 27 марта.

Необычный отель располагался в поселении Московском, между поселком Ульяновского лесопарка, садовыми товариществами «Маяк», «Верхнее Акатово» и огородным товариществом «Акатовское поле», уточняется в сообщении. Его построили без разрешительной документации.

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На участке, где функционировала гостиница, предполагалось только осуществление рекреационной деятельности. Земля под строительство гостиницы не предоставлялась. Самострой ликвидирован, земельный участок освобожден.

Гостиницы на деревьях есть практически в каждой стране мира. В 2017-м самым популярным у туристов отелем, находящимся в лесу, был признан Silky Oaks Lodge. Здания гостиницы расположены на колоннах среди деревьев в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии, в них оборудовано 40 номеров.

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