Гостиницу «Пекин» передадут китайцам

Компания «Галс-Девелопмент» вскоре закроет сделку по продаже московской гостиницы «Пекин» китайской компании. Об этом в четверг, 31 января, сообщает «Коммерсантъ».

На поиск покупателя у входящего в группу ВТБ застройщика ушло два года. По информации издания, новым владельцем отеля может стать компания Sichuan Railway Investment Group (SRIG).

«В пресс-службе "Галс-Девелопмент" подтвердили факт продажи "Пекина", добавив, что с покупателем уже подписан договор, но не назвав контрагента ввиду конфиденциальности. В компании, впрочем, подтвердили, что это государственная компания из КНР», — пишет «Коммерсантъ».

Сумма сделки оценивается экспертами рынка в шесть миллиардов рублей, пишет издание, уточняя, что этой суммой размер инвестиций китайцев в гостиницу не ограничится, поскольку номерной фонд отеля может быть увеличен вдвое.

Ранее ВТБ заявляла о планах по продаже еще шести столичных гостиниц: «Кузьминки», «Саяны», «Восход», «Алтай», «Останкино» и «Турист». Объекты было решено продать через аукцион на понижение цены.

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