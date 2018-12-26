Хабаровчане нашли необычное применение отелю Hilton

Недостроенное здание гостиницы мирового уровня Hilton, расположенное на Комсомольской улице в Хабаровске, «порежут» на квартиры. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Каркас гостиницы продали одной из местных строительных организаций. Компания не планирует достраивать сооружение как отель — она завершит работы, но вместо гостиничных номеров в 18-этажном здании разместятся обычные квартиры.

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«Мы провели полный аудит, — приводятся в сообщении слова директора фирмы. — Убедились, что конструкции выполнены на высоком уровне, и сейчас приступаем к стройке. По нашему проекту, здание превратится в жилой дом бизнес-класса. Запланировано несколько уровней парковки на двести машин. Первые четыре этажа предназначены для офисов, ресторана и магазинов. С пятого по восемнадцатый этаж будут квартиры. Их по проекту не менее ста пятидесяти».

Ввести высотный дом в эксплуатацию застройщик намерен в первом квартале 2020 года.

Хабаровский Hilton планировалось достроить в 2019 году. В пятизвездочном отеле было запроектировано более 200 номеров. Возведением объекта занималась компания «Дальрео». Председатель совета директоров компании — миллиардер Игорь Неклюдов — скончался в июле 2018 года.

Первый отель сети Hilton в России и СНГ открылся в Москве в 2008 году.

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