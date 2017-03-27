В Санкт-Петербурге открылся первый отель Hilton

Сеть отелей Hilton открыла свою первую гостиницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 27 марта.

Hilton Saint Petersburg ExpoForum заработал на территории выставочного центра «Экспофорум», расположенного в восьми километрах от аэропорта Пулково.

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К услугам гостей отеля — 234 номера, двухэтажный спа-центр, массажный кабинет, сауны и фитнес-зал. Также в гостинице оборудованы восемь комнат для совещаний и зал для торжественных мероприятий на 550 человек. Кроме того, при Hilton Saint Petersburg ExpoForum работают два ресторана и бар.

Первый отель сети Hilton в России и СНГ открылся в Москве в 2008 году. В настоящее время корпорации принадлежат более 4, 9 тысячи объектов размещения вместимостью более 800 тысяч номеров в 104 странах.

В начале марта стало известно, что принадлежащий Hilton отель Waldorf Astoria в Нью-Йорке, который называют самым известным в мире, закрыли на трехлетнюю реконструкцию.