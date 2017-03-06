Британцы решили построить первый в мире пивной отель

Британская компания BrewDog объявила о планах строительства в США первого в мире пивного отеля. Об этом пишет издание Daily Star.

Предполагается, что гостиница The Doghouse Hotel and Brewery будет возведена в городе Колумбус — столице штата Огайо. Отель планируют открыть осенью 2018 года.

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К услугам постояльцев будет наполненное пивом джакузи. Им также предложат массаж с использованием солода. В ванных комнатах будут установлены холодильники, чтобы туристы могли пить холодное пиво даже во время душа. В номерах расставят бочонки с пенным напитком. Кроме того, широкий выбор пива будет доступен и в ресторане при The Doghouse Hotel.

«Мы хотели объединить две наши главные страсти — пиво и сон», — так о своем проекте высказались основатели BrewDog Мартин Дики (Martin Dickie) и Джеймс Уотт (James Watt).

Затраты на строительство отеля оцениваются в шесть миллионов долларов. Дики и Уотт запустили краудфандинговую кампанию с целью сбора средств. Им уже удалось привлечь более 75 тысяч долларов.

В октябре 2016 года в переоборудованном здании садового сарая в Лондоне открыли паб с бесплатным крафтовым пивом.