За три месяца в российскую недвижимость инвестировали миллиард долларов

Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России в первом квартале 2019-го составил 967 миллионов долларов — на 30 процентов больше результата за аналогичный период предыдущего года. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании JLL, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Значительное увеличение инвестиций в начале года можно в первую очередь объяснить закрытием нескольких крупных сделок прошлого года, — поясняют аналитики. — Инвесторы по-прежнему осторожны и после неопределенности 2018 года все еще придерживаются выжидательной позиции».

По подсчетам JLL, в первом квартале наибольшую долю средств (38 процентов) они вложили в офисные объекты, на втором месте по популярности — сектор жилой недвижимости (27 процентов). Тройку лидеров замыкает сектор торговой недвижимости (22 процента вложений).

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Что касается географических предпочтений инвесторов — на Москву пришлось 77 процентов инвестиционных средств, потраченных в России с начала 2019-го. Доля Санкт-Петербурга — 23 процента. «По результатам первых трех месяцев в других регионах (вне Москвы и Санкт-Петербурга) не было закрыто ни одной публичной сделки», — отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что в 2018-м объем инвестиционных сделок на мировом рынке коммерческой недвижимости достиг максимального уровня за десятилетие — 733 миллиардов долларов, увеличившись за год на четыре процента.

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