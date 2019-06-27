В России наметился торговый провал

В первом полугодии 2019-го в России было введено 196 тысяч квадратных метров торговых площадей — это минимальный показатель за последние три года, говорится в материалах консалтинговой компании Cushman & Wakefield, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, во втором квартале в регионах России не было открыто ни одного качественного торгового объекта. В Москве в апреле запустили торговый центр (ТЦ) площадью 105 тысяч квадратных метров — пока это крупнейшее открытие 2019 года. Тем самым больше половины объема нового торгового строительства в первом полугодии в России пришлось на Москву.

По прогнозам Cushman & Wakefield, в 2019 — 2021-м ввод торговой недвижимости в стране останется на уровне прошлых двух лет — ежегодно будет строиться около 500-700 тысяч квадратных метров.

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«В отличие от 2019-го, в следующем году ввод в основном будет обеспечен за счет строительства в регионах России. Открытия крупных проектов анонсированы в Екатеринбурге, Перми, Грозном, Кирове и других городах. В столице не запланировано к вводу ни одного крупномасштабного проекта, строиться будут небольшие торговые центры и объекты в составе транспортно-пересадочных узлов. Увеличение объемов нового строительства в Москве можно ожидать не ранее 2022 года», — предупреждают в Cushman & Wakefield.

Ранее в апреле сообщалось о резком снижении доли пустующих магазинов в Москве. По подсчетам экспертов, за январь — март она опустилась до 4 процентов — это самый низкий уровень с середины 2014-го. Уменьшение числа незанятых помещений обусловлено низкими объемами ввода коммерческой недвижимости в 2017-2018 годах.

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