Работу из дома в России признали эффективнее офисной

Сотрудники, работающие из дома, по сравнению с коллегами в офисе в среднем лучше вовлечены в процесс — они предпринимают на 23 процента больше действий, связанных с рабочими обязанностями. Об этом говорится в исследовании «Продуктивность на диване», подготовленном компанией «Стахановец» — резидентом фонда «Сколково».

Как выяснили аналитики, лидеры по продуктивности вне офиса — программисты, дизайнеры и маркетологи: их вовлеченность на 41 процент выше, чем у офисных коллег. Кроме того, «удаленные» сотрудники в России работают на 1,4 дня в месяц больше (около трех дополнительных недель в год).

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80 процентов сотрудников, которые работают только в офисе, признались в ходе исследования, что были бы лояльнее, если бы могли выбирать локацию для работы хотя бы на один-два дня в неделю. Треть из них думает о смене места работы и о переходе к работодателю, который согласен на такой формат работы.

«Перевод сотрудников на "удаленку" не обязательно приводит к снижению эффективности работы, а в некоторых случаях даже наращивает производительность труда, — подчеркивают эксперты. — Возможно, глобальный кризис, вызванный COVID-19 (коронавирусной инфекцией — прим. «Ленты.ру»), позволит многим работодателям по-новому взглянуть на организацию работы в компании и отказаться от многих архаичных процессов».

Из-за ситуации с быстрым распространением коронавируса работодатели все чаще рекомендуют сотрудникам перейти на удаленную работу. Аналогичные рекомендации дают власти. Мэр Москвы Сергей Собянин 18 марта попросил компании по возможности перевести часть работников на работу из дома.

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