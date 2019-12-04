Названы города мира с самыми дорогими рабочими местами

Центральный район Гонконга возглавил мировой рейтинг самых дорогих рынков офисной недвижимости, составленный аналитиками консалтинговой компании JLL. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, средняя стоимость аренды офиса в Гонконге составляет 3,36 тысячи долларов за квадратный метр в год. На втором месте — Мидтаун Нью-Йорка (2,28 тысячи долларов за метр/год), на третьем — Финансовая улица Пекина с показателем 1,98 тысячи долларов.

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В топ-10 также попали (в порядке убывания ставки): лондонский Вест-Энд, юг Мидтауна в Нью-Йорке, три района Токио — Маруноучи, Сибуя и Синдзюку, Центральный деловой район Пекина и Кремниевая долина.

Среди городов Европы в тройку лидеров вошли Лондон, Москва и Стокгольм. В российской столице, по подсчетам аналитиков, офис обходится в среднем в тысячу долларов за «квадрат» в год. «На московском офисном рынке сформировалась ситуация, в которой рынок переходит на сторону арендодателей, — указывают в JLL. — Это будет способствовать росту ставок аренды в классе А и B+. Однако в премиальных зданиях рост арендных ставок ограничен их текущим высоким уровнем».

В конце минувшего ноября Москве предрекли долгий дефицит офисов: он будет наблюдаться до 2022 года. В настоящее время участники столичного рынка офисной недвижимости переходят на предварительные договоры аренды, поскольку найти свободное помещение все сложнее.

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