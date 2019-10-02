Инвестиции в российскую недвижимость побили рекорд

За девять месяцев 2019 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России составил 2,5 миллиарда долларов — на 36 процентов больше, чем в январе-сентябре 2018-го, говорится в материалах консалтинговой компании JLL, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Показатель третьего квартала оказался рекордным за последние три года, превысив на 60 процентов объем инвестиций в аналогичном периоде 2018-го: 873 миллиона против 547 миллионов долларов соответственно.

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Наибольшую долю средств — 32 процента от всего объема — с начала 2019-го инвесторы вложили в российские офисы. На втором месте — сектор жилой недвижимости с долей 30 процентов. Тройку лидеров замыкает сектор торговой недвижимости (21 процент вложений).

Городом-лидером по объему привлеченных инвестиций остается Москва: на столичные объекты приходится 73 процента вложений. Доля Санкт-Петербурга — 18 процентов. Сделки с региональными активами (вне Москвы и Санкт-Петербурга) по результатам первых девяти месяцев 2019 года составили девять процентов.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что суммарный объем мировых вложений в недвижимость за первые шесть месяцев 2019-го составил 810 миллиардов долларов — на 30 миллиардов меньше, чем в аналогичном периоде 2018-го.

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