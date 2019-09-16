Мировые инвестиции в недвижимость обвалились

Суммарный объем мировых вложений в недвижимость за первые шесть месяцев 2019-го составил 810 миллиардов долларов — на 30 миллиардов меньше, чем в аналогичном периоде 2018-го. Об этом свидетельствуют материалы международного агентства Savills, предоставленные редакции «Ленты.ру».

Как поясняют эксперты, в первые месяцы текущего года инвесторы меньше тратились на недвижимое имущество из-за политической и экономической нестабильности, но уже во втором квартале их активность возросла. «Несмотря на небольшое снижение объема инвестиций, стоимость активов осталась стабильной, — подчеркивают в Savills. — Данное падение происходит не из-за того, что люди не хотят приобретать недвижимость, но ввиду того, что они активно ищут прибыльные активы».

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По подсчетам аналитиков, европейские инвесторы в первом полугодии 2019-го вложили в сегмент недвижимости менее 44 миллиардов долларов — на 26 процентов меньше, чем в том же периоде 2018-го.

«Совокупный объем глобальных инвестиций в недвижимость в 2019 году вряд ли достигнет уровня 2018-го (1,8 триллиона долларов), но, вполне вероятно, не уступит показателям 2017-го (1,7 триллиона) — даже несмотря на общемировую макроэкономическую нестабильность», — прогнозируют эксперты.

Ранее сообщалось, что в 2018-м объем инвестиционных сделок на мировом рынке только коммерческой недвижимости достиг максимального уровня за десятилетие — 733 миллиардов долларов, увеличившись за год на четыре процента. Наибольшую долю средств — 36,4 миллиарда долларов — инвесторы потратили на разнообразные объекты в Лондоне.

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