Москвичи приготовились к бегству на дачи

В марте 2020-го спрос на съемные дачи в Подмосковье превысил прошлогодний уровень на 14 процентов. Риелторы приготовились к росту ставок аренды загородного жилья, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По расчетам специалистов, в Московской области в летний сезон 2020-го произойдет двукратное увеличение числа сделок по аренде загородного жилья, что спровоцирует повышение стоимости найма объектов. Из-за массового бегства москвичей за пределы города средние ставки аренды коттеджей могут подняться на 20 процентов (до 150 тысяч рублей в месяц в среднем), дач — на 10 процентов (до 55 тысяч/месяц).

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«Мы связываем всплеск активности арендаторов, главным образом, с вынужденной самоизоляцией по причине пандемиии коронавируса и отменой дальних путешествий: отправиться на дачу — это возможность переждать эпидемию в безопасности, отдохнуть на свежем воздухе или дистанцированно выполнять служебные обязанности», — поясняют в «ИНКОМ».

Риелторы отмечают, что наибольшей популярностью у нанимателей пользуются дома в пределах Московского большого кольца, с лесом и рекой, продуктовыми магазинами и аптеками в пешей доступности.

Ранее в марте стало известно, что квартиры в Москве из-за коронавируса начали продавать дистанционно. Застройщики предлагают покупателям удаленное оформление сделок — оно безопаснее, так как не требует личного присутствия клиентов в офисах продаж.

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