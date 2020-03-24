Россиян предупредили о подорожании жилья за городом

Ставки аренды загородной недвижимости в России могут в ближайшем будущем существенно увеличиться: их росту будет способствовать всплеск спроса на съемные дачи, произошедший из-за пандемии коронавируса и закрытия границ многих стран. Об этом говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, с марта 2019 года съемное загородное жилье в целом по стране подорожало на 6 процентов. Больше всего поднялись ставки аренды дач в столичных и курортных регионах, а также в рекреационных местах — например, в Карелии и на Волге. В настоящее время снять дом за городом в Московской области стоит в среднем 57 тысяч рублей в месяц, средняя ставка для всех регионов — 33 тысячи рублей.

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«Арендодатели пока не в полной мере отреагировали на рыночную обстановку, не все подняли цены, — подчеркивают эксперты. — Наверное, помнят невысокий спрос прошлых лет и не верят своему счастью. Аренда дач в целом стоит сейчас всего на 5-10 процентов дороже, чем год назад». Но так будет недолго, предупреждают в «Мире квартир»: арендные ставки неизбежно поползут вверх и уже в ближайшем будущем могут оказаться на 20-50 процентов выше, чем в прошлом году.

Ранее в марте председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов посоветовал гражданам спасаться от коронавируса на дачах с огородами, назвав наличие у россиян загородной недвижимости «огромным конкурентным преимуществом».

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