Внучке Черномырдина не удалось вернуть дачу на Рублевке

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность сделок, в рамках которых Мария Черномырдина, внучка бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, получила право собственности на два здания и земельный участок в поселке Горки-10, расположенном на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на постановление суда.

Черномырдина хотела обжаловать решение о неправомерности сделок, вынесенное Арбитражным судом Москвы в декабре 2019-го, но ей это не удалось. Женщина пыталась доказать, что дача на Рублевке была подарена ей отцом Виталием Черномырдиным по закону, так как «она не знала и не могла знать о наличии признаков неплатежеспособности должника (отца)».

Заявление о признании сделок недействительными подал в суд финансовый управляющий имуществом Виталия Черномырдина. Согласно материалам дела, спорные операции с недвижимостью были проведены между заинтересованными лицами — отцом и дочерью, когда Виталий Черномырдин уже был неплатежеспособным. Таким образом, он не имел права дарить кому-либо указанные объекты.

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Ранее в ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде Москвы заявили, что договоры дарения, заключенные между Виталием Черномырдиным и его дочерью, имеют «признаки мнимых сделок» и могли подписываться для того, чтобы не дать кредиторам забрать имущество для погашения долгов.

Виталий Черномырдин — старший сын Виктора Черномырдина, родился в 1962 году. В апреле 2018-го Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по заявлению банка ВТБ. Суд открыл в отношении должника процедуру реализации имущества.

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