Стало известно о покупке Стивеном Сигалом дома на Рублевке

Американский киноактер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, владеет домом в селе Усово Одинцовского района Московской области. Об этом сообщает Baza со ссылкой на данные Роспатента и Росреестра.

По информации издания, особняк общей площадью более 400 квадратных метров и баню в 129 «квадратов» актер купил в 2018 году. В настоящее время Сигал пытается зарегистрировать в России товарный знак Aikido Ten Shin Dojo, и его домашний адрес в Усово указан в качестве контактных данных в базе Роспатента.

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Прежде домом, о котором идет речь, владел Владимир Шемякин — бывший депутат Госдумы и действующий глава «Росгосцирка». Стоимость имения в Усово издание оценивает в 80-100 миллионов рублей. В селе расположена усадьба Ново-Огарево — официальная резиденция президента России. До 2019 года Усово входило в состав сельского поселения Барвихинское.

Стивен Сигал стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что актер, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.

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