Стивен Сигал отказался считать Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Американский киноактер и мастер айкидо Стивен Сигал рассказал о своем отношении к российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщает RT.

Сигал подчеркнул, что считает 31-летнего спортсмена выдающимся бойцом и высоко оценил его навыки в борьбе. «Назвал бы я его лучшим в MMA на данный момент? Нет», — заключил Сигал. Он добавил, что мог бы дать Нурмагомедову совет, если бы тот являлся его учеником.

Сигал провел в России мастер-класс по айкидо. Занятие посетил российский тяжеловес Александр Емельяненко.

Сигал не раз говорил о своем общении с бойцами MMA. Актер публично заявлял о том, что давал советы бразильским спортсменам Андерсону Силве и Лиото Мачиде, которые на тот момент выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Нурмагомедов — обладатель пояса UFC в легкой весовой категории. Он занимает вторую строчку в рейтинге организации среди всех бойцов. В активе россиянина серия из 28 побед.

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