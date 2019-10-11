Нурмагомедова назвали хозяином души Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов забрал душу ирландца Конора Макгрегора. Такое мнение выразил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз в интервью MMA Fighting.

Абдель-Азиз признал, что Макгрегор лучше всех умеет привлекать внимание, однако в октагон он может никогда не вернуться. Тем не менее менеджер Нурмагомедова выразил надежду на то, что ирландец продолжит участвовать в боях. «У меня есть много парней, которые надерут ему зад», — отметил он.

Также менеджер российского бойца заявил, что у Макгрегора нет души. «Его душу забрал Хабиб», — сказал Абдель-Азиз.

Нурмагомедов — обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В октябре прошлого года он провел успешную защиту титула, победив Макгрегора болевым приемом. В сентябре 2019-го россиянин во второй раз отстоял титул, оказавшись сильнее американца Дастина Порье. Для него победа стала 28-й в профессиональной карьере, он ни разу не проигрывал.

После поражения от Нурмагомедова Макгрегор больше не выходил в октагон. За карьеру он одержал 21 победу и четырежды проиграл.

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