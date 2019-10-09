Нурмагомедова назвали суперзвездой MMA и сравнили с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи заявил, что готов выйти в октагон с действующим обладателем титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, а также побиться с бывшим чемпионом Конором Макгрегором. Его слова приводит MMA Junkie.

30-летний американец назвал россиянина главной суперзвездой MMA на планете. «Он даже круче Макрегора. И это уже факт. У него за спиной огромная страна, самая большая в мире. О чем речь вообще?» — отметил Гэтжи.

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Американский спортсмен не первый раз говорит о желании провести поединок против 31-летнего Нурмагомедова. В сентябре Гэтжи одержал верх над соотечественником Дональдом Серроне на турнире UFC Fight Night 158. После поединка американец заявил, что рассчитывает на титульный бой.

За неделю до поединка Гэтжи с Серроне, Нурмагомедов успешно защитил пояс в бою с американцем Дастином Порье. Для россиянина победа стала 28-й в профессиональной карьере, он ни разу не проигрывал. В рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий российский спортсмен занимает вторую строчку.

В MMA Гэтжи одержал 21 победу и потерпел два поражения.

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