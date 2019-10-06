Бывший чемпион UFC добавил Нурмагомедова в свой «список желаний»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тайрон Вудли захотел поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

37-летний спортсмен опубликовал «список желаний», куда включил ряд представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Вудли готов выйти в октагон против соотечественников Камару Усмана, Колби Ковингтона, новозеландца Исраэла Адесаньи и Нурмагомедова.

Примечательно, что сам Вудли выступает в полусредней весовой категории, а россиянин является единственным представителем дивизиона легковесов в списке американца. Адесанья — чемпион UFC в среднем весе. Он одержал верх над австралийцем Робертом Уиттакером на UFC 243, который прошел в Мельбурне 6 октября.

Вудли лишился пояса UFC в полусреднем весе в марте 2019-го. Тогда он уступил Усману. Ему четырежды удавалось сохранить титул чемпиона.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий.

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