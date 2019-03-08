Чемпион UFC разрыдался на руках у матери побитого соперника

Youtube / UFC - Ultimate Fighting Championship

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман разрыдался в объятьях матери побитого им Тайрона Вудли. Видео появилось на YouTube-канале чемпионата.

Дебора Вудли встретила Усмана в подтрибунном помещении после его победы над ее сыном. Она обняла его и поздравила с победой. «Все хорошо, малыш, все хорошо. Теперь пришел твой черед. Продолжай работать, потому что соперники придут за тобой. И ты покажешь им всем», — сказала женщина Усману. Боец в ответ расплакался.

Вудли и Усман 2 марта провели поединок в рамках турнира UFC 235. Усман победил единогласным решением судей и стал первым африканским чемпионом UFC.

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