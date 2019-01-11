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Двукратный олимпийский чемпион решил завершить карьеру из-за боли и расплакался

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Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей объявил о своем уходе из профессионального спорта. Кадры с пресс-конференции 31-летнего спортсмена опубликованы в YouTube-канале The Guardian.

Он заявил, что рассчитывает завершить карьеру на турнире в Уимблдоне, однако не исключил, что именно открытый чемпионат Австралии станет для него последним.

Британец признался, что испытывает болевые ощущения при выступлениях. «Неважно себя чувствую. Мне плохо уже долгое время. Не уверен, что смогу выступать через боль еще четыре или пять месяцев», — отметил он. Британец не справился с эмоциями во время своей речи и расплакался.

Маррей подчеркнул, что он в состоянии выступать с ограничениями, однако в таком случае тренировки и матчи уже не будут приносить ему позитива. Он также допустил, что перенесет очередную операцию, но уже не в спортивных целях, а для облегчения повседневной жизни.

Теннисист получил травму бедра летом 2017-го. Маррей перенес операцию и вернулся на корт год спустя. Британец — бывшая первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде. В его активе три победы на турнирах серии «Большого шлема».

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