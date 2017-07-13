Выступающий за равенство полов Маррей сделал замечание журналисту

Британский теннисист Энди Маррей на пресс-конференции на Уимблдоне сделал замечанию журналисту. Видео было опубликовано в официальном аккаунте Уимблдона в Twitter.

Репортер назвал Сэма Куэрри первым американским игроком, вышедшим в полуфинал Уимблдона с 2009 года, на что Маррей, не дослушав вопрос, отреагировал: «игроком мужского пола».

30-летний теннисист активно выступает за равенство полов. В прошлом году после победы на Олимпиаде он исправил репортера «Би-би-си», назвавшего его «первым человеком, выигравшим два олимпийских теннисных золота».

Маррей — первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде. После поражение в четвертьфинале Уимблдона-2017 от Сэма Куэрри он потеряет 1640 рейтинговых очков, но сохранит первое место в рейтинге Ассоциаций теннисистов-профессионалов (ATP). В понедельник в активе Маррея будет 7750 баллов — минимальное количество в истории для первой ракетки мира.